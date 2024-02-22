Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli muharip uçak KAAN gökle buluştu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli muharip uçak KAAN gökle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli muharip uçak KAAN gökle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli muharip uçak KAAN) Varsın birileri, 'yapamazsınız, başaramazsınız' demeye devam etsin.

22.02.2024 15:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli muharip uçak KAAN) Varsın birileri, 'yapamazsınız, başaramazsınız' demeye devam etsin. Ne derseniz deyin, yaptık, gökle buluşturduk"

Kaynak: AA

Havacılık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli muharip uçak KAAN gökle buluştu - Son Dakika

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