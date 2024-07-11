Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile NATO Zirvesi'nde buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
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11.07.2024 00:29:07. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile NATO Zirvesi'nde buluştu - Son Dakika
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