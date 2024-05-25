Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek\'i vefatının 41. yılında anıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 41. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük şair, fikir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedi aleme irtihalinin 41'inci yıl dönümünde rahmetle hasretle yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
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