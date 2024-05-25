Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 41. yılında anıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 41. yılında anıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek\'i vefatının 41. yılında anıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 41. yılında anarak rahmetle yad etti. Erdoğan, Kısakürek'i büyük bir şair, fikir adamı ve aksiyon adamı olarak nitelendirdi ve Allah'tan mekanını cennet eylemesini diledi.

25.05.2024 13:19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 41. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük şair, fikir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedi aleme irtihalinin 41'inci yıl dönümünde rahmetle hasretle yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 41. yılında anıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 41. yılında anıyor - Son Dakika
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