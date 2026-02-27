Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan\'ı vefatının 15\'inci yılında andı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 15'inci yılında yayımladığı mesajla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54'üncü Hükümetin Başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedi aleme irtihalinin 15'inci yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadeleri yer aldı.