CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 15'inci yılında yayımladığı mesajla andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54'üncü Hükümetin Başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedi aleme irtihalinin 15'inci yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı vefatının 15'inci yılında andı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.