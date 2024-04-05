Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsimizi ve kendimizi düzeltmeden, çevremizin düzelmeyeceğinin farkındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nefsimizi ve kendimizi düzeltmeden, çevremizin yani dış dünyanın düzelmeyeceğinin hepimiz çok iyi farkındayız."
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Harmancık köyünde Adem Öğretmek'e ait evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, maddi hasara yol açarken, ev sahibi duydukları sesler üzerine dışarı çıktıklarını ve odunluğun yandığını gördüklerini belirtti.
Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti. Ulu Cami'de ve diğer camilerde teravih namazı kılındı. Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi doldu taştı. Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi avlusunda iftar programı düzenlendi. Bilecik'te Kayı Boyu Camii'nde vaaz verildi ve Sakal-ı Şerif ziyareti yapıldı.
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