Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü'nde Vefat Eden Öğretmenleri Andı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü'nde Vefat Eden Öğretmenleri Andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, görevi başında şehit olan ve çeşitli sebeplerle ebediyete intikal eden öğretmenleri rahmetle andı. Yurt içindeki ve dışındaki fedakarca görev yapan öğretmenlere teşekkür eden Erdoğan, şehit öğretmenlerin isimlerini anarak, emekli öğretmenlere sağlık ve uzun ömür diledi.

24.11.2024 13:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal edenler başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenleri rahmetle andı.

Erdoğan, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi ve milletin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerin gününü tebrik etti.

Yurt içinde ve dışında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlere şükranlarını sunan Erdoğan, "Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü'nde Vefat Eden Öğretmenleri Andı - Son Dakika

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