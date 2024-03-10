Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü.

Çin Savunma Bütçesi ve Taiwan'a Silah Satışı Konularında Açıklama Yaptı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halk Silahlı Polis Gücü Delegasyonu Sözcüsü Wu Qian, Çin'in savunma bütçesi ve ABD'nin Taiwan'a silah satışı konularında açıklamalarda bulundu. Wu, Çin'in savunma harcamalarının şeffaf, makul ve uygun olduğunu belirtirken, bu yıl ulusal savunma için planlanan harcamanın yüzde 7,2 artışla 1,66554 trilyon yuan olduğunu ifade etti. Ayrıca Wu, Çin'in Taiwan konusunda barışçıl bir yeniden birleşme hedefi için çalışmaya hazır olduğunu ancak 'Taiwan'ın bağımsızlığını' amaçlayan ayrılıkçı faaliyetlere izin vermeyeceklerini vurguladı.