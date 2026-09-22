Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz Savunma İttifakı ile aramızdaki dayanışmayı perçinliyor, sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz Savunma İttifakı ile aramızdaki dayanışmayı perçinliyor, sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz Savunma İttifakı ile aramızdaki dayanışmayı perçinliyor, sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz Savunma İttifakı ile aramızdaki dayanışmayı perçinliyor, sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz"

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanSuudi ArabistanDış PolitikaPakistanSavunmaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz Savunma İttifakı ile aramızdaki dayanışmayı perçinliyor, sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz" - Son Dakika
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