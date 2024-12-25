Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'na başkanlık edecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılacak.
(Ankara/12.00/18.00)
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parti Toplantısına Başkanlık Edecek ve Ödül Törenine Katılacak - Son Dakika
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