Erdoğan, Aykut ve Boz Aileleriyle Buluştu

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 36 yıl önce Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarıyla AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 36 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarıyla AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığından fotoğraf paylaşıldı.