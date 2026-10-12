Erdoğan'dan Riyad saldırısına taziye mesajı

Erdoğan'dan Riyad saldırısına taziye mesajıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Riyad'daki saldırı) Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Riyad'daki saldırı) Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz"
Kaynak: AA
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