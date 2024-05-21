Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu\'yu karşılayacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı düzenlenecek, Anlaşmaların İmza Töreni ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı yapılacak. Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.15/18.15/19.00)