Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta 18 bin 417 yatak kapasiteli hastaneleriyle birlikte 178 adet sağlık tesisi kazandırdık - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta 18 bin 417 yatak kapasiteli hastaneleriyle birlikte 178 adet sağlık tesisi kazandırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sektöründe yapılan yatırımlarla birlikte şehre ve dünyaya 178 adet sağlık tesisi kazandırıldığını belirtti. Bu tesislerle birlikte toplamda 18 bin 417 yatak kapasitesi sağlandı.

24.03.2024 15:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlıkta, 18 bin 417 yatak kapasiteli hastaneleriyle birlikte 178 adet sağlık tesisini şehrimize ve dünyaya kazandırdık."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta 18 bin 417 yatak kapasiteli hastaneleriyle birlikte 178 adet sağlık tesisi kazandırdık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta 18 bin 417 yatak kapasiteli hastaneleriyle birlikte 178 adet sağlık tesisi kazandırdık - Son Dakika
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