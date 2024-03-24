Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta 18 bin 417 yatak kapasiteli hastaneleriyle birlikte 178 adet sağlık tesisi kazandırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlıkta, 18 bin 417 yatak kapasiteli hastaneleriyle birlikte 178 adet sağlık tesisini şehrimize ve dünyaya kazandırdık."
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Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yonis Akkaplan'ın cenazesi, Kırveli Camisinde düzenlenen törenin ardından Karaağaç Mezarlığında toprağa verildi. Törene Akkaplan'ın yakınları, Salihli Belediye Başkanı, emniyet müdürü, jandarma komutan vekili, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer gaziler de katıldı.
Çaykur Rizespor, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmana sürdürdü. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de İstanbulspor'a konuk olacak. Antrenman; ısınma koşusu, baskı top kapma, çift kale pas, taktik çalışma ve serbest vuruş çalışmasıyla tamamlandı.
Kars'ta yaşanan kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda merkezde 2, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 10, Digor'da 11, Kağızman'da 2, Sarıkamış'ta 6, Selim'de 7 ve Susuz'da 6 köy yolunun ulaşımı sağlandı. Ayrıca Selim ilçesinde mahsur kalan 3 araç da kurtarıldı. Köy sakinleri, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ederek yolların düzenli olarak açıldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'u yeni bir lige çıkardık.
Erzurum'da düzenlenen 4. Palandöken Freestyle Şampiyonası, Türkiye'nin ilk snowparkında gerçekleşti. Şampiyonaya Türkiye'den 36, farklı ülkelerden ise 4 sporcu katıldı. Sporcular, snowboard akrobasi yarışları için hazırlanan pistlerde heyecan dolu anlar yaşadı. Hasan Kemaloğlu erkeklerde birinci olurken, Melisa Kopuz kadınlarda şampiyon oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş, peş peşe verdiği doğru cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Berk Göktaş, 24 Mart Pazar akşamı sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen İnanır'ın beyin damarlarında pıhtı atması tespit edildi. Doktorlar müdahale ediyor.
Biletleri sold out olan konserini 'Söyle Canım' isimli şarkısıyla açan Erol Evgin'e, gece boyunca söylediği Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarında 3 bin kişilik coşkulu dev bir İstanbul korosu eşlik etti. Konserin ilerleyen saatlerinde sürpriz bir konuk olarak Atiye sahneye çıktı ve birlikte 'Tüm Bir Yaşam' şarkısını seslendirdiler. Evgin, Atiye'ye teşekkür ederken Atiye de sahnede olmaktan onur duyduğunu belirtti.
Apple'ın ilk iPhone'unun geliştirme sürecinde, iPod'dan esinlenerek oluşturulmuş oldukça garip bir iPhone prototipi ortaya çıktı. Bu prototip, iPod'un mucidi Tony Fadell tarafından açıklanan bir tasarıma sahiptir. Prototip, iPod'daki gibi bir 'Click Wheel' bulunuyor ve cihazın alt kısmında, telefon olarak kullanılmak üzere döndürülebilen bir ek özellik var. Bu tasarımın özelliği, ekranda dokunmatik bir arayüz yerine mekanik kontrolün kullanılmasıydı. İlginç bir şekilde, bu prototip dahili bir kamera içeriyor ve renkleri, daha sonra piyasaya sürülen ilk iPhone'a benziyor.
Apple, yapay zeka destekli uygulamaları iPhone 16 serisine entegre etmek için daha yüksek RAM ve depolama kapasitesi sunmayı planlıyor. Sızdırılan bilgilere göre, iPhone 16 ailesi standart modellerde 8 GB RAM ve 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama ile gelecek. Pro modellerinde ise 12 GB RAM kullanılması bekleniyor. Ayrıca, iPhone 16'nın ekranı daha hassas olacak ve Taptic Engine teknolojisi kullanılacak. Kamera tasarımında da değişiklikler yapılacak ve yeni renk seçenekleri sunulacak.
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