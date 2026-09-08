Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon milli voleybolcuları kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon milli voleybolcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon milli voleybolcuları kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Trendyol 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcularla bir araya geldi.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz Oyunları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon milli voleybolcuları kabul etti - Son Dakika

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