Erdoğan: 650 bin konutun dönüşümüyle şehrimizi depreme dayanıklı hale getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki 5 yıl boyunca 650 bin konutun dönüşümünü sağlayarak inşallah şehrimizi depreme daha dayanıklı hale getireceğiz."
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Rize'de düzenlenen Okullar Sporları Floor Curling Grup müsabakalarında Ağrı Merkez 100. Yıl Ortaokulu, Yıldızlar Kız ve Erkek kategorilerinde grup birincisi olarak Çanakkale'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
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