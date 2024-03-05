Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Valiliği\'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Tarihi Kent Meydanı'nda düzenlenen Sivas mitinginin ardından Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Erdoğan, Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

05.03.2024 17:35  Güncelleme: 17:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti.

AK Parti'nin Tarihi Kent Meydanı'nda düzenlenen Sivas mitinginin ardından valiliğe geçen Erdoğan, Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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