Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stratejik bir devlet projesi olan Terörsüz Türkiye sürecimizi hedefine ulaştırmakta kararlıyız. Bu sürece katkı verenler tarihe isimlerini yazdıracaklar. Bu sürece takoz koyanlar ise milletin vicdanında mahkum olacaktır" - Son Dakika