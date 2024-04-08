Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel konuları ele aldı.

08.04.2024 22:47  Güncelleme: 22:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel, bölgesel konular ele alındı

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Türkiye, Uluslararası, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü - Son Dakika

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