Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel, bölgesel konular ele alındı
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Romanlar Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Yemeğe birçok önemli isim ve vatandaşlar da katıldı. Balaban, Roman vatandaşlara her zaman hayranlık duyduğunu belirtti ve belediyenin muhtarların emrinde olacağını vurguladı.
31 Mart yerel seçimlerinde Bigadiç Belediye Başkanlığı'na seçilen Mustafa Göksel'in yönetiminde yeni dönemin ilk Belediye Meclisi toplandı. Meclis, gündem maddelerini ele alarak başkan vekilleri, katipler ve komisyon üyelerini seçti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP'den Emet Belediye Başkanı seçilen Mustafa Koca, görevi Hüseyin Doğan'dan devraldı. Koca, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Emet'e hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.
İstanbulspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu olağanüstü genel kurula davet etmek için noter aracılığıyla ihtarname gönderdi. İhtarnameyle ilgili yapılan açıklamada, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağına dair resmi bir belge veya karar olmadığı belirtilerek, genel kurulun en geç haziran ayı içinde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.
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