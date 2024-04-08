Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

İstanbulspor, TFF'yi olağanüstü genel kurula davet etti

İstanbulspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu olağanüstü genel kurula davet etmek için noter aracılığıyla ihtarname gönderdi. İhtarnameyle ilgili yapılan açıklamada, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağına dair resmi bir belge veya karar olmadığı belirtilerek, genel kurulun en geç haziran ayı içinde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.