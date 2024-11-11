Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Görüştü

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü

RİYAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da temaslarına başladı. Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimine katılan Erdoğan, başkent Riyad'da ikili temaslar da gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması için Müslüman ülkelerin birlik ve beraberliğinin önemli olduğunu, Türkiye'nin İsrail saldırganlığının sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e yönelik silah ambargosu girişimi başlattığını, bu girişime desteğin artması için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İsrail saldırganlığını durdurmak için alacağı karar ve atacağı adımların önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan temaslarının ardından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı için Azerbaycan'a geçmesi bekleniyor.