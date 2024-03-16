Erdoğan: Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet, terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda bekliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Sizin Paranızla Sizin İradenizi Çalmaya Çalışıyorlar"

Çekmeköy- Sancaktepe-Sultanbeyli Metro hattının 6,5 kilometrelik ilk etap hattının açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğindeki anormal artışa tepki gösterdi. "Beşli çeteye para bulan, saray müteahhidine para bulan, yazlık saraya, kışlık saraya, uçan saraya, yüzen saraya para bulan, emekliye para bulmayan Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye soran Özel, “Başbakanlıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçince örtülü ödeneği Cumhurbaşkanlığına bağladılar. Geçen ay harcanan ödenek 218 milyon TL, bu ay harcanan örgülü ödemek 2 milyar TL. Seçim gelirken faturası olmadan, hesabı olmadan nereye harcandığı bilinmeyen 2 milyar TL harcamış Cumhurbaşkanı. Size yüzde 33 zam verenler bir ayda harcamaları 7 katına, sadece bir yılda kendi örtülü ödeneklerine yüzde 238 zam yapıyorlar. Yani sizin paranızla sizin iradenizi çalmaya çalışıyorlar” dedi. Hat 15 gün süreyle ücretsiz hizmet verecek.