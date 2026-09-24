Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı ve devlet olarak bu konuda kararlıyız. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı ve devlet olarak bu konuda kararlıyız. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı ve devlet olarak bu konuda kararlıyız. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız"
Kaynak: AA