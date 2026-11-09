Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Milletimiz ve devletimiz yarım asrına mal olan terör meselesini çözmek için kararını vermiş, yol haritasını belirlemiş ve harekete geçmiştir. Bundan geriye dönüş olmayacaktır" - Son Dakika