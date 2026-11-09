Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Milletimiz ve devletimiz yarım asrına mal olan terör meselesini çözmek için kararını vermiş, yol haritasını belirlemiş ve harekete geçmiştir. Bundan geriye dönüş olmayacaktır"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Milletimiz ve devletimiz yarım asrına mal olan terör meselesini çözmek için kararını vermiş, yol haritasını belirlemiş ve harekete geçmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Milletimiz ve devletimiz yarım asrına mal olan terör meselesini çözmek için kararını vermiş, yol haritasını belirlemiş ve harekete geçmiştir. Bundan geriye dönüş olmayacaktır"
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?