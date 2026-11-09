Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Saha boş değildir. Her adım, her hamle devletimizin ilgili kurumlarınca ve hükümetimizce yakından takip ediliyor. Mağaralar belli bir plan dahilinde boşaltılıyor. Bu aynen devam edecek"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Saha boş değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Saha boş değildir. Her adım, her hamle devletimizin ilgili kurumlarınca ve hükümetimizce yakından takip ediliyor. Mağaralar belli bir plan dahilinde boşaltılıyor. Bu aynen devam edecek"
Kaynak: AA