Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak"

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak" - Son Dakika
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