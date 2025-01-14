Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'nın vefatı dolayısıyla Türk Yahudi Toplumu eş başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh'e başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu eş başkanları Kohen ve İbrahimzadeh ile telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmelerde, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileğini iletti.
Son Dakika › Güncel › Erdoğan'dan Musevi Hahambaşı'na Başsağlığı - Son Dakika
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