Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı bu büyük buluşmanın ülkelerimiz ve insanlığın ortak geleceği açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı bu büyük buluşmanın ülkelerimiz ve insanlığın ortak geleceği açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı bu büyük buluşmanın ülkelerimiz ve insanlığın ortak geleceği açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
Kaynak: AA