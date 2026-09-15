Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları bir an önce aşalım diyoruz. Bunu aşmak için de Türkiye bölgeye ağırlığını koydu. İşi hafife alamayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları bir an önce aşalım diyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları bir an önce aşalım diyoruz. Bunu aşmak için de Türkiye bölgeye ağırlığını koydu. İşi hafife alamayız"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları bir an önce aşalım diyoruz. Bunu aşmak için de Türkiye bölgeye ağırlığını koydu. İşi hafife alamayız' - Son Dakika