Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Şehirleri İnşa Edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçek belediyecilik ilkeleriyle Türkiye Yüzyılı Şehirleri'nin inşa edileceğini belirtti. Hedefler ve yaklaşımlar doğrultusunda, adım adım Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek çalışmalara devam edileceği vurgulandı.
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30.01.2024 13:16:46. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Şehirleri İnşa Edilecek - Son Dakika