Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor / Ek görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor / Ek görüntü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor / Ek görüntü
27.03.2026 12:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'STRATCOM Zirvesi 2026' programına video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'STRATCOM Zirvesi 2026' programına video mesaj gönderdi.

Dünya liderleri, diplomatlar ve uzmanlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen STRATCOM Zirvesi kapsamında İstanbul'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'STRATCOM Zirvesi 2026' programına video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Sizleri İstanbul'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden programa teşrif eden tüm misafirlerimize İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. Bu zirvenin hayırlı olmasını diliyorum, iki gün boyunca panel ve oturumların tüm insanlık için faydalı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Fikirleri, tespitleri, teklif ve değerlendirmeleriyle zirveye yapacakları kıymetli katkılardan ötürü katılımcılara şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Çerçevesi, muhtevası ve etki çapı her geçen yıl genişleyen bu organizasyonu başarıyla düzenleyen İletişim Başkanlığımıza ayrıca tebriklerimi iletiyorum" dedi.

'GALİPLER ELİYLE TESİS EDİLEN ULUSLARARASI SİSTEM, MEŞRUİYET KRİZİ YAŞIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2. Cihan Harbi sonrası galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem, neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor. Sistemin temelini teşkil eden kurum, kural ve değerler manzumesi günden güne işlevini yitiriyor" ifadelerini kullandı.

'SOYKIRIMLARIN, SAVAŞLARIN VE KRİZLERİN DAHA DA TIRMANDIĞI ZORLU DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güç rekabetinin enerji, teknoloji ve ticaret gibi farklı alanlara yayıldığı, sorunların diyalog yerine silahla çözülmeye çalışıldığı, soykırımların, savaşların ve krizlerin giderek daha da tırmandığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Gazze'de olduğu gibi hepimizin yüreğini sızlatan trajedilerin sona ermesi, bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada barış, huzur ve istikrarın yeniden temin edilmesi geçmişte hiç olmadığı kadar önemlidir" diye konuştu.

'BARIŞ ODAKLI DURUŞUMUZU SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakikat aslında gün gibi ortadayken, gerçekleri tahrif etmek üzere kurgulanan yeni ve sahte anlatıların önüne geçebilmek için iletişim ve iş birliği mekanizmalarını bugün daha da güçlendirmek zorundayız. Bu noktada devlet ve hükümetlerin yanı sıra akademisyenlerden sivil toplum ve düşünce kuruluşlarına, uluslararası aktörlerin daha fazla inisiyatif alması ve daha aktif olması kaçınılmazdır.

Türkiye olarak insani değerleri ve adaleti merkeze alan ilkeli, kararlı ve barış odaklı duruşumuzu sürdürmeye; yalnızca bölgemizde değil, tüm dünyada huzur ve güvenin yeniden inşa edilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2026'nın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor, zirveye iştirak eden katılımcılara teşekkürlerimi iletiyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor / Ek görüntü - Son Dakika

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor / Ek görüntü - Son Dakika
