Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin destansı mücadelesinin tüm ihtişamıyla sürdüğü bir dönemde, Anadolu'muz işgalden kurtarılmaya çalışılırken cephe gerisi de ihmal edilmedi. İşgal güçlerinin bağımlılığı yaygınlaştırarak toplumu zayıflatmak ve direnişi içeriden kırmak üzere kurguladığı sinsi oyun, Yeşilayın vücut bulmasıyla akamete uğratıldı." dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda konuşan Erdoğan, forum vesilesiyle katılımcılarla bir arada olmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra 60'ı aşkın ülkeden programa teşrif eden sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcilerine "hoş geldiniz" diyen Erdoğan, kendilerini üç kıtanın merkezi İstanbul'da, 4 asırlık tarihi mekanda buluşturan Yeşilayın her bir çalışanına yürekten teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun ülke, millet ve uluslararası sivil toplum camiası için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Program kapsamında üç gün boyunca icra edilen atölye çalışmalarının, interaktif oturumların ve diğer etkinliklerin tüm katılımcılar için faydalı ve bereketli sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Gerek bilgi ve tecrübe paylaşımı gerekse iyi uygulama örneklerinin etraflıca analiz edilmesi bakımından programı son derece kıymetli bulduğumu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Bugüne kadar 1500'e yakın katılımcının iştirak ettiği Kapasite Geliştirme Programları'nın bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı toplum müktesebatına küresel ölçekte çok önemli katkılar yaptığını dile getiren Erdoğan, "Yeşilayımızla birlikte 97 ülkede faaliyet sürdüren Uluslararası Yeşilay Federasyonuna üye ülke Yeşilaylarının her birine çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilayın Doktor Mazhar Osman ve 19 arkadaşının bir araya gelmesiyle Milli Mücadele'nin en çetin günleri olan 5 Mart 1920'de kurulduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"O tarihte Büyük Millet Meclisimiz daha teşekkül etmemiş, farklı cephelerdeki diriliş ve direniş kıyamımız henüz zaferle taçlanmamıştı. Milletimizin destansı mücadelesinin tüm ihtişamıyla sürdüğü bir dönemde, Anadolu'muz işgalden kurtarılmaya çalışılırken cephe gerisi de ihmal edilmedi. İşgal güçlerinin bağımlılığı yaygınlaştırarak toplumu zayıflatmak ve direnişi içeriden kırmak üzere kurguladığı sinsi oyun Yeşilayın vücut bulmasıyla akamete uğratıldı. Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden Birinci Meclis'e getirilen ilk kanun tekliflerinden biri Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey'in sunduğu Men-i Müskirat Kanunu'dur. Teklifin yasalaşması için uğraşanların en başında İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif ile birlikte Hilal-i Ahdar Cemiyeti yani Yeşilay geliyordu. Bugün itibariyle Yeşilay, 81 ilimizdeki 120 şubesi, 105 danışmanlık merkezi, 110 spor kulübü, 3 bin 414 sporcusu, 145 bin gönüllüsü ve rehabilitasyon merkezleriyle ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteriyor."

Erdoğan, yurt içinde ve dışında son derece kıymetli işlere imza atan Yeşilayın sivil toplum faaliyetlerinde öncü ve ufuk açıcı roller üstlendiğini söyledi.

Yeşilayın bağımlılığın her türlüsüyle kararlı şekilde mücadele ederek, bir asır önce yaktıkları bağımsızlık meşalesini bugün de elden ele ulaştırdığını ifade eden Erdoğan, başarılarla ve fedakarlıklarla dolu 105 yılı geride bırakan cemiyeti canıgönülden tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanıyla, üyesi ve gönüllüsüyle bu geniş ailenin her bir ferdine şahsı ve milleti adına teşekkürlerini ilettiğini, bu vesileyle Doktor Mazhar Osman başta olmak üzere Yeşilayın kuruculularını ve Milli Mücadele kahramanlarının tamamını bir kez daha rahmet ve şükranla yad ettiğini belirtti.

(Sürecek)