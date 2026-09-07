Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Can alıp can vererek yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Can alıp can vererek yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız"
Kaynak: AA
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