Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van ve Hakkari\'de miting yapacak

Epic Games Store, Deus Ex: Mankind Divided'i ücretsiz olarak sunuyor!

Epic Games Store, Eidos Montréal'ün en iyi oyunlarından biri olan Deus Ex: Mankind Divided'i bu hafta ücretsiz olarak oyunculara sunuyor. Oyun, Illuminati'yi avlayan Adam Jensen'ın hikayesini sürdürüyor ve siberpunk yeteneklerle dolu bir dünyada geçiyor. Ayrıca, The Bridge adlı bir mantık bulmaca oyunu da ücretsiz olarak sunuluyor. Oyunlar, Epic Games Store'da 21 Mart'a kadar ücretsiz olarak talep edilebilir durumda.