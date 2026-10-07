Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının ikinci yılında Recai Kutan'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının ikinci yılında Recai Kutan'ı andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı vefatının ikinci yılında andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı vefatının ikinci yılında andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemize ve milletimize önemli hizmetleri bulunan Mehmet Recai Kutan'ı ebedi aleme irtihalinin 2'nci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA