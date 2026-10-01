Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetçilerin ördüğü tek tipçi duvarlar AK Parti'yi ihya eden, bu hareketi inşa eden, kötü gidişata itiraz eden kadınların mücadelesiyle yıkılmıştır"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetçilerin ördüğü tek tipçi duvarlar AK Parti'yi ihya eden, bu hareketi inşa eden, kötü gidişata itiraz eden kadınların mücadelesiyle yıkılmıştır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetçilerin ördüğü tek tipçi duvarlar AK Parti'yi ihya eden, bu hareketi inşa eden, kötü gidişata itiraz eden kadınların mücadelesiyle yıkılmıştır"
Kaynak: AA