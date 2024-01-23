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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak Gazetesi'nin 30. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak Gazetesi'nin 30. Yılını Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Şafak gazetesinin 30'uncu yılını gönderdiği video mesajla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak Gazetesi\'nin 30. Yılını Kutladı
23.01.2024 - 21:20,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Şafak gazetesinin 30'uncu yılını gönderdiği video mesajla kutladı.

Erdoğan, "Yeni Şafak Gazetesi 30. Yaş Kutlama" programına gönderdiği video mesajında, Yeni Şafak gazetesinin 30 yıl önce " Türkiye'nin birikimi" sloganıyla yayın hayatına başladığını anımsattı.

30 sene önce, "Türkiye'nin önü aydınlık" manşetiyle okuyucularıyla buluşan Yeni Şafak gazetesine daha nice başarılı seneler dileyen Erdoğan, "Faili meçhullerin, terörün, çetelerin, yolsuzlukların kol gezdiği 90'lı yıllarda çok mühim bir görevi başarıyla yerine getiren Yeni Şafak, 30 yıl boyunca daima milletin, milli iradenin ve demokrasinin sesi oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yeni Şafak'ın ülkemizin en sancılı yılları olan 28 Şubat döneminde yaptığı cesur yayınlar, demokrasi tarihimize altın harflerle geçmiştir. Gazetemiz bu onurlu tavrını son 21 yılda demokrasimize yönelik tüm menfur girişimlerde de sürdürmüştür. Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin karşısında Yeni Şafak dimdik durmuştur."

Yeni Şafak ailesinin tüm mensuplarını tebrik eden Erdoğan, "Bu vesileyle şehit Mustafa Cambaz kardeşimiz başta olmak üzere gazetemizde çalışmış ancak şimdi aramızda olmayan tüm kardeşlerimi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Türkiye'nin hak, hukuk ve adalet mücadelesine verdiğiniz destekler için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 30. yıl dönümünüz kutlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Hukuk, Medya, Güncel, Son Dakika

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