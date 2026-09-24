Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi artırdık. Konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ele aldım, kendisinden aldığım cevap olumlu"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi artırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi artırdık. Konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ele aldım, kendisinden aldığım cevap olumlu"
Kaynak: AA