Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki haftalarda özel sektör için 'Yerel Kalkınma Hamlesi' teşvik programının açıklanacağını duyurdu. Bu programın, yerel kalkınmayı desteklemesi ve özel sektörü güçlendirmesi hedefleniyor. Erdoğan, yerel işletmelerin desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, ekonomik büyüme için yerel kaynakların etkin kullanımı gerektiğini belirtti.
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1.10.2024 09:15:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kalkınma Hamlesi Teşvikleri Geliyor - Son Dakika
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