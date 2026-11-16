Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetişmesine hayatımı adadığım bu gençlikten umudumu asla kesmedim, kesmem ve kesmeyeceğim. Ömrüm vefa ettiği müddetçe sizlerle yol yürümeye, mücadele ve dava arkadaşlığı yapmaya devam edeceğim"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetişmesine hayatımı adadığım bu gençlikten umudumu asla kesmedim, kesmem ve kesmeyeceğim. Ömrüm vefa ettiği müddetçe sizlerle yol yürümeye, mücadele ve dava arkadaşlığı yapmaya devam edeceğim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetişmesine hayatımı adadığım bu gençlikten umudumu asla kesmedim, kesmem ve kesmeyeceğim. Ömrüm vefa ettiği müddetçe sizlerle yol yürümeye, mücadele ve dava arkadaşlığı yapmaya devam edeceğim"
Kaynak: AA