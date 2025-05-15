Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Galatasaray\'ı tebrik etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajla Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bu akşam Gaziantep'te oynanan final maçını kazanarak 2025 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" dedi.
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