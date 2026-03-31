Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın valiye söylediği söz salonu kahkahaya boğdu

31.03.2026 17:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen 5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni’nde, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile yaşanan diyalog salonda gülüşmelere neden oldu. Erdoğan'ın "Zoom yapalım" isteği karşısında telefonu yaklaştıran Karakaya'ya Erdoğan'ın "Siz zumlamayı bilmiyorsunuz galiba" sözleri salonu kahkahaya boğdu.

Türkiye’nin 5G teknolojisine resmen geçtiği törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tablet üzerinden butona basmasıyla yeni dönem başlatıldı. Program kapsamında farklı illerle canlı bağlantılar kurulurken, Bitlis bağlantısı sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.

Erdoğan’ın “Zum yapalım” talebi üzerine telefonu kendisine doğru yaklaştıran Bitlis Valisi Ahmet Karakaya’ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Siz zumlamayı bilmiyorsunuz galiba” diyerek esprili bir karşılık verdi. Bu sözler salonda kahkahalara neden oldu.

Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Kırşehir’de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası
ABD’deki okullarda alarm: Epstein’in oyununu yaptılar ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
Kante’nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

17:07
Özgür Özel’den “mutlak butlan“ çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
16:05
İlhan Mansız’dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
