Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY Lideri Hristodulidis 13 Ekim\'de saat 15.30\'da görüşecek

Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY Lideri Hristodulidis 13 Ekim'de saat 15.30'da görüşecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis 13 Ekim Salı günü ara bölgede bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinin saat 15.30'da gerçekleşeceği bildirildi.
(LEFKOŞA) - Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, 13 Ekim Salı günü saat 15.30'da ara bölgede bir araya gelecek.
KKTC Cumurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, 13 Ekim Salı günü ara bölgede bir araya gelecek. Erhürman ile Hristodulidis arasındaki görüşmenin saat 15.30'da gerçekleşeceği bildirildi.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?