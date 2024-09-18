Cumhurbaşkanı Hassan'dan Yabancı Diplomatalara Uyarı

Güncel

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, ana muhalefet partisi üyesi Mohamed Ali Kibao'nun öldürülmesiyle ilgili yaptıkları açıklamalar nedeniyle ABD, AB, İngiltere ve Kanadalı diplomatları Viyana Sözleşmesi'ne saygı göstermeye çağırarak, "Tanzanya dış direktiflere göre değil kendi anayasasına göre yönetiliyor." dedi.

Yerel medyada yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Hassan Tanzanya Polis Gücü'nün 60. yıldönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada, Kibao'nun öldürülmesinin ardından ülkesindeki bazı yabancı diplomatların hükümeti bazı adımlar atmaya çağıran açıklamalarını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Hassan, bu diplomatları 18 Nisan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi maddesine uygun hareket etmeye ve ülkenin iç işlerine müdahale etmemeye çağırdı.

Hassan, Tanzanya'da çocuklar ve albinolar gibi diğer trajik ölümlerin genellikle ele alınmadığına dikkati çekerek, Kibao'nun ölümüne gösterilen uluslararası ilgiye şaşırdığını ifade etti.

"Bu ölümün kınamalara neden olması, hatta bazılarının hükümetimizi katil olarak nitelendirmesi şaşırtıcı. Bu doğru değil. Bu tür olayların hepsini kınamalıyız" diye konuşan Hassan, diplomatların hükümetleri adına değil bireysel hareket etmiş olabileceklerini kaydederek bu açıklamaları söz konusu ülkelerin devlet başkanlarıyla görüşeceğini söyledi.

Tanzanya'nın hiçbir zaman büyükelçilerine diğer ülkelerdeki olaylarla ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapma talimatı vermediğini ifade eden Hassan, "Biz buraya kendi ülkemizde ne yapmamız gerektiği konusunda yönlendirilmek için gelmedik. Bize rehberlik eden bir anayasamız, yasalarımız, gelenek ve göreneklerimiz var." dedi.

Hassan, Kibao'nun ölümünden dolayı Tanzanyalıların üzüntüsünü derinden hissettiklerini vurgulayarak, Kibao'nun ölümüyle ilgili olarak ciddi bir soruşturma yürüttüklerini söyledi.

Kibao'nun öldürülmesi

Ülkede ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (Chadema) üst düzey üyesi 69 yaşındaki Mohamed Ali Kibao, Darüsselam kentinden memleketi Tanga kentine seyahat ederken şüpheli güvenlik görevlileri tarafından zorla otobüsten indirilerek kaçırılmıştı.

Darüsselam'ın sahil bölgesi Ununio'da 9 Eylül'de ölü bulunan Kibao'nun otopsisinde ciddi şekilde dövüldüğü ve yüzüne asit döküldüğü belirlenmişti.

ABD, AB, İngiltere ve Kanadalı diplomatları, Kibao'nun kaçırılması ve öldürülmesinin ardından hükümeti bazı adımlar atmaya çağıran açıklamalar yayınlamışlardı.