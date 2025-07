Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yasakları kaldırdık, vesayet odaklarını dağıttık. Kendilerini milletten üstün gören kibir abidelerine hep birlikte hadlerini bildirdik." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'na katıldı.

Konuşmasında, "Liderlik, önünü görmek değil, dağın arkasında neler bulunduğunu, hangi risklerin ve fırsatların sizi beklediğini öngörebilmektir." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizin son 23 yıldaki en büyük avantajı AK Parti gibi vizyoner, çalışkan, dirayetli ve liyakatli kadrolara sahip olmasıdır. Muhalif veya muvafık fark etmeksizin elini vicdanına koyan herkes şu gerçeği ikrar ediyor. AK Parti olarak eser, hizmet, icraat, proje, reform ve yatırımlarımızla Türkiye'ye tarihinin en başarılı yıllarını yaşattık. 783 bin kilometrekare büyüklüğündeki vatan topraklarının her bir karışına mührümüzü vurduk. Adımızı şanla, şerefle milletin gönlüne yazdırdık. Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinden savunma sanayi atılımlarına, eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinden aile ve sosyal politikalara, Türkiye'yi çok yüksek bir seviyeye çıkardık. Yasakları kaldırdık, vesayet odaklarını dağıttık. Kendilerini milletten üstün gören kibir abidelerine hep birlikte hadlerini bildirdik."

Bu süreçte mücadelelerinin kolay olmadığını, dikensiz gül bahçesinde yürümediklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önümüzü kesmek için her yolu denediler. Gazete kupürleriyle partimizi kapatmaya çalıştılar. Gece yarısı bildirileriyle bizi sindirmeye kalktılar. Sokak terörüyle bize diz çöktürmek, milli iradeyi esir almak istediler. FETÖ gibi ihanet çeteleriyle önce 17-25 Aralık'ta, sonra 15 Temmuz'da üstümüze geldiler. Ama hiçbirinde muvaffak olamadılar. Her seferinde ya milletin çelikten iradesine ya da işte bu kadronun cesur, asil, vakur duruşuna tosladılar."

Erdoğan, baskılara boyun eğmediklerini, tehditlere prim vermediklerini, dik durduklarını ama hiçbir zaman diklenmediklerini dile getirerek, "Milli iradeyi bu ülkede egemen kılmak, Türkiye'yi tarihine ve birikimine yakışır bir seviyeye ulaştırmak için ter döktük, emek verdik, mücadele ettik. 'İki günü eşit olan ziyandadır' bilinciyle her günümüzü, her anımızı milletimize hizmet yolunda geçirmeye gayret ettik. Allah'a hamdolsun, her türlü engele, sabotaja, çelmeye rağmen pek çok alanda ülkemiz için tarihi kazanımlar elde ettik." dedi.

"Hayatın her alanında kadınların aktif bir şekilde rol almasını sağladık"

Elde ettikleri başarıda en büyük paya kadınların sahip olduğunu belirten Erdoğan, AK Parti'yi kadınlarla birlikte kurduklarını söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çizgisi, duruşu, değer ve ilkeleriyle Türk siyasetinde yepyeni bir sayfa açan AK Parti'miz, yine kadınların gayretleriyle yükseldi. Şunu açık ve net ifade etmek isterim; çeyrek asra yaklaşan iktidarımızın her aşamasında elde ettiğimiz her başarıda sizlerin emeği, katkısı, imzası, mücadelesi var. Metropollerden en ücra köylere, tüm evlere, tüm hanelere, tüm gönüllere kadınların sayesinde girdik. Bu ülkenin kadınlarını birilerinin aksine asla dolgu malzemesi olarak görmedik. Siyasette, bürokraside, akademide, iş dünyası ve sivil toplumda hayatın her alanında kadınların aktif bir şekilde rol almasını, güçlü bir biçimde var olmasını sağladık."

2004'te Anayasa'da yaptıkları düzenlemeyle kadın erkek eşitliğini teminat altına aldıklarını dile getiren Erdoğan, "Üniversitelerimizdeki kız öğrencilerin oranını yüzde 13'ten yüzde 53'ün üzerine taşıdık. Kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 27,9'dan yüzde 36,5'e yükselttik. Kadın kooperatiflerini güçlendirdik. Kadın girişimcilere yeni destekler, yeni hibe ve teşvik paketleri sunduk. Kadın istihdamını yüzde 25,3'ten aldık yüzde 33'e taşıdık. Kadın milletvekili oranını yüzde 4,4'ten yüzde 20 seviyelerine biz çıkardık." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)