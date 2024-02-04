Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, helikopter kazasında şehit olan pilotlar için başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımız Cemil Gülen ve Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı polisimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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