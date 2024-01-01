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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı diledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayınladı. Yılmaz, merhum Uysal için Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı diledi
01.01.2024 - 18:23,
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki mesajında, "AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin geçirdiği kalp krizi sonucu vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Murat Uysal, Balıkesir, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı diledi - Son Dakika
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