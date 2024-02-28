Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Milletimiz hiçbir darbeye göz açtırmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Başı ve sonu ne olursa olsun, önünde ve gerisinde kim durursa dursun bu millet hiçbir darbeye, darbeciye ve vesayete asla göz açtırmayacak, demokrasiye ve milli iradeye olan inancından asla taviz vermeyecektir." ifadesini kullandı.
Yılmaz, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 27'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
28 Şubat 1997'de, milletin iradesine ve inancına el konulduğunu, halkın kararı ve tercihlerinin gasp edildiğini, insan hakları ve demokrasinin rafa kaldırıldığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Darbeci ve vesayetçi zihniyetin dış odaklarla müşterek bir şekilde ilmek ilmek işlediği bu karanlık süreç ne yazık ki ülkemiz demokrasisi ve milli irade için adeta kara bir leke olarak hafızalarda yer edinmiştir. 'Bin yıl sürecek' dedikleri milli iradeye karşı yürütülen uygulamalar, Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli duruşu sayesinde son 22 yılda ortadan kaldırılmış, halkımızın demokrasiye olan inancı ve bu yoldaki kararlılığı sağlamlaştırılmıştır. Başı ve sonu ne olursa olsun, önünde ve gerisinde kim durursa dursun bu millet hiçbir darbeye, darbeciye ve vesayete asla göz açtırmayacak, demokrasiye ve milli iradeye olan inancından asla taviz vermeyecektir. İnsan haklarına, demokrasiye ve millet egemenliğine yapılan bu saldırıyı asla unutmayacak ve unutturmayacağız."
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