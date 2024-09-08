Cevdet Yılmaz'dan Narin Güran Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünden sorumlu olanların en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Bağlar'da kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Olayın ilk anından itibaren titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda, sorumluların adalet önünde en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağız."