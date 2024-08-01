Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz YAŞ kararlarını değerlendirdi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ordu, ülke ve millet için hayırlar getirmesini temenni etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2024 yılı YAŞ toplantısında alınan kararları değerlendirdi.

Kararların ordu, ülke ve millet için hayırlar getirmesini temenni eden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albaylarımızın yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Büyük bir özveriyle gerçekleştirdikleri görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılan tüm askerlerimize bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."