Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çinli sporculardan kültür elçileri olarak çalışmalarını istedi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çinli sporculardan kültür elçileri olarak çalışmalarını istedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Paris'teki 33. Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Çinli sporculardan kültür elçileri olarak çalışmalarını istedi. Han, sporcuların kurallara bağlı kalarak birinci olmak için çaba göstermelerini, diğer ülkelerden gelen sporcularla dostluk ilişkilerini derinleştirmelerini ve Çin'in olumlu imajını göstermelerini temenni etti.

26.07.2024 16:40
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PARİS, 26 Temmuz (Xinhua) -- Paris'teki 33. Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi olarak katılacak olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çinli sporculardan kültür elçileri olarak çalışmalarını istedi.

Han söz konusu açıklamayı, Perşembe günü Çin Olimpiyat Takımı temsilcileriyle bir araya geldiği Olimpiyat Köyü ziyaretinde yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in görevlendirmesiyle, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni öncesinde Olimpiyat Köyü'ne özel bir ziyarette bulunuyorum" dedi.

Olimpiyat Oyunları'nın Çinli sporcuların sportmenliğini göstermeleri için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Han, sporculardan kurallara ve yönetmeliklere sıkı sıkıya bağlı kalıp, birinci olmak için çaba göstermelerini istedi. Han ayrıca, kendini aşma cesareti ile kazanma kararlılığı göstermelerini, sporun pozitif enerjisini aktif şekilde sergilemelerini, diğer ülkelerden gelen sporcularla karşılıklı anlayış ve dostluk ilişkilerini derinleştirmelerini, Çin'in yeni dönemdeki olumlu imajını göstermelerini ve kültürel etkileşim elçileri olarak çalışmalarını temenni etti.

Olimpiyat Köyü'ndeki Çinli sporcular da görevlerini hakkıyla yapacaklarına, halkın beklentilerini karşılayacaklarına ve Çin sporunun gücü ve ruhuyla Paris Olimpiyatları'nın başarısına katkıda bulunacaklarına dair söz verdi.

Han, Perşembe günü öğleden sonra Hotel Salomon de Rothschild'deki Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için hazırlanan Çin Evi'ni de ziyaret etti.

Kaynak: Xinhua

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