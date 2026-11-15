Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, canlı yayında soruları yanıtladı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonla mücadelede kararlıyız. Dışsal koşullar ne olursa olsun, biz doğru bir istikamette olduğumuza inanıyoruz. Bu istikameti devam ettireceğiz ve eninde sonunda arzu ettiğimiz noktalara geleceğiz." dedi.

Yılmaz, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Fon soruşturması kapsamında ödemelere ilişkin soru üzerine, ara ödemelerin henüz tamamlanmadığını belirten Yılmaz, 84 bin 737 kişinin kaldığını, bunların içinde fahiş gelir ve haksız kazanç elde etmiş, hukuki sorunları olanlar ile net yatırım tutarı sıfır olanların alamayacağını, bunlar dışındakilere son ödemenin yapılacağını bildirdi.

Yılmaz, bu konuda hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Bir taraftan TMSF'deki çalışmalar, geri kazanım elde edeceğimiz kazanımlar, diğer birtakım fonlarda kalmış belli varlıklar, likide çevrilebilir kaynaklar. Bütün bunları önümüzdeki 1-2 hafta içinde tamamlayıp, son taksit ödememizi yapıp ara ödemeleri bitirmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi.

Nihai tasfiyenin tamamlanmasının zaman alıcı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Çok büyük bir yatırımcı grubu, ara ödemeler sonucunda aşağı yukarı nihai tasfiyede alabileceklerini almış olacaklar." diye konuştu.

Yılmaz, tarihin en büyük adli süreçlerinden birinin işlediğini söyleyerek, 466 şüpheli bulunduğunu, 123 zanlının tutuklandığını, 279 kişi için adli kontrol kararı verildiğini, 124 gerçek ve tüzel kişinin banka hesaplarının dondurulduğunu, 285 el koyma işleminin yapıldığını bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) soruşturma ve incelemeleri sürdürdüğünü dile getiren Yılmaz, bu ayın sonuna kadar hangi hissede ne manipülasyon yapıldığının tespit edilip suç duyurusunda bulunulacağını anlattı.

Yılmaz, "İsimleri merak eden varsa SPK'nın suç duyurularında isimler geçiyor. O manipüle edilen kağıtlarla ilgili incelemeler tamamlandıkça, yeni yeni bazı isimleri de kamuoyuna bültenle açıklıyor SPK, kendi sitesine de koyuyor. Başsavcılığa da iletiyor. Dolayısıyla bu süreç bu şekilde ilerlemiş oluyor." açıklamasını yaptı.

"Yaptırımlar daha ağır hale getirilecek"

SPK'nın, yapay zekayla manipülasyonların daha hızlı görülüp hataların insan eli değmeden tespit edilmesine yönelik çalışma yürüttüğünü bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"En önemli unsurlardan biri yeni bir kanun. Şu an çıkardığımız kanun olağanüstü tasfiyeyi yönetmek üzere çıkardığımız bir kanundu. Yeni bir hazırlık yaptık o da aşağı yukarı olgunlaştı. Gelecek haftaya artık tamamlayıp grubumuza taslak olarak veririz diye tahmin ediyorum. Sermaye piyasaları konusunda yanlış yapanlara, hukuk dışına çıkanlara dönük yaptırımlar daha ağır hale getirilecek. Denetim sistemleri etkinleştirilecek. Kurumsal kapasite yine bu çalışmalarla birlikte güçlendirilmiş olacak. Geleceğe dönük bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması adına çok daha sağlıklı bir düzenleyici yasal çerçeve oluşmuş olacak. Bunu da uzun süredir çalışıyoruz ve sektör paydaşlarıyla da paylaştık. Finansal piyasadaki paydaşlarla da paylaşıldı. Kurumlardan görüşler alındı. Epeyce olgunlaştı. Son kez üzerinden geçip belli bir çerçeve içinde Meclisimize sunacağız."

Yılmaz, süreci belirsiz bırakmalarının söz konusu olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ara ödemeleri hızla tamamlayacağız. Tasfiye süreçleri kanuni çerçevede yürümeye devam edecek. Bir taraftan yeni kanunumuzu Meclise sevk edeceğiz. Gelecekte bir daha benzer şeylerin yaşanmaması adına ne gerekiyorsa yapılacak. Bir yandan da bu süreçlerde suç işlemiş olan, manipülasyon yapmış olan, vatandaşın, milletin hakkına, hukukuna girmiş olan kim varsa o da bağımsız yargıda yargı süreci sonucu netleşip, karşılığını en net şekilde görmüş olacak. Çok boyutlu şekilde bu süreci tamamlamayı hedefliyoruz ve bunun için her türlü gayreti sarf ediyoruz."

"Gelecek sene için yüzde 21'i hedefliyoruz"

Yılmaz, tüm dünyanın enflasyonun arttığı ve büyümenin düştüğü bir dönemde olduğunu belirterek, bu durumun enerji ithal eden ülkeleri daha fazla etkilemesi sebebiyle Türkiye'nin de etkilenen ülkeler arasında olduğunu ifade etti.

Merkez Bankasının hesabına göre, Rusya-Ukrayna ve İran-ABD savaşının etkisinin 7 puan civarında olduğunu aktaran Yılmaz, "Savaş olmasa bugün 29,8'e inmiş olan enflasyonumuz yüzde 22-23'ler civarında olacaktı. Ama maalesef savaşın böyle bir olumsuz etkisi oldu. Savaşın etkilemediği kalemler bazında baktığımızda tablo çok daha iyi." dedi.

Hizmet gelirleri ve tarımda gidişatın iyi olduğunu ancak enerji ve enerji bağlantılı kalemlerde olumsuz tablo görüldüğünü ifade eden Yılmaz, "Gelecek sene için yüzde 21'i hedefliyoruz. Ondan sonraki sene 13,5, daha sonraki sene de tek hane gibi bir patikada politikalarımızı sürdürüyoruz. Bütüncül bir politika seti ile hareket ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Yılmaz, sosyal konut, gıda, yenilenebilir enerji ve lojistik alanlarına öncelik verdiklerini vurgulayarak, "Enflasyonla mücadelede kararlıyız. Dışsal koşullar ne olursa olsun, biz doğru bir istikamette olduğumuza inanıyoruz. Bu istikameti devam ettireceğiz ve eninde sonunda arzu ettiğimiz noktalara geleceğiz. Bu yönde de gayretimizi devam ettireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adaletli ve hakkaniyetli bir anlayışla emeklilerin durumunu iyileştirmeye dönük yeni bir çalışma yaptıklarını ve yıl sonundan önce bu kanunu Meclise ileteceklerini bildirdiğini anımsatan Yılmaz, "Bu sadece asgari emeklilerle ilgili değil, sistemin ve emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma. Prim ödeme gün sayısı gibi, yaş gibi faktörler de bu çalışmada tartışılan konular." şeklinde konuştu.

Yılmaz, 17 milyondan fazla emekli bulunduğunu, sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliğini dikkate alan bir yaklaşım içinde farklı alternatifler üzerinde durduklarını belirterek, "Her halükarda emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen bir çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağımızı ifade edebilirim." dedi.

Asgari ücret müzakerelerinin henüz başlamadığını vurgulayan Yılmaz, çalışan hakları, refahı, daha iyi imkanlara kavuşması ve işletmelerin sürdürülebilirliği, rekabet gücü, istihdamın korunması, kayıt dışılığın önlenmesi gibi amaçlar arasında denge oluşturularak, aralık ayında belirleme yapılacağına işaret etti.

"Türkiye, sorun çözme kapasitesi olan bir ülke olduğunu tüm dünyaya gösteriyor"

Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu şekilde ilerlediğini bildiren Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sahada da gelişmeler görüyoruz. Bazı mağaralar boşaltılıyor, Sincar'da önemli gelişmeler oldu. Sahada da somut birtakım adımların atılmaya başlandığını görüyoruz. Ama henüz tam olarak silahların bırakıldığı ve fesih sürecinin tamamlandığı bir aşamada da değiliz. Adım adım oraya doğru gidiliyor. Bu tamamlandığında tespit yapılacak ve Milli Güvenlik Kurulumuz tarafından da bu tespit teyit edildiğinde kanundaki ikinci aşamaya geçmiş olacağız. Denetimli serbestlik dediğimiz ikinci aşama başlayacak. Orada da hem adalet mekanizmaları devreye girecek hem de sosyal uyumla ilgili, bütünleşmeyle ilgili mekanizmalar devreye girmiş olacak."

Türkiye'nin hem kalkınma anlamında hem de demokrasi anlamında çok şey kazanabileceği tarihi bir süreçte olunduğunu belirten Yılmaz, "Burada üçüncü bir göz yok, bir başka ülke yok, kontrol eden başka mekanizmalar yok. Meclisimiz var, hükümetimiz var, sivil toplumumuz var, partilerimiz var. Bütün bu mekanizmalarla kurumlarımız var. Bu mekanizmalarla Türkiye, sorun çözme kapasitesi olan bir ülke olduğunu tüm dünyaya gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle devam etti:

"Gerçekten örnek bir çalışma yaptı Meclisimiz. Meclis başkanımıza, emeği geçen tüm partilere iktidarıyla muhalefetiyle şükranlarımızı sunuyoruz. Örnek bir çalışma oldu. Keşke diğer milli meselelerde de genel meselelerde de bu tekrarlansa. Bütün partilerin bir araya gelmesi milletimizin lehine. Komisyon aşamasında çok olgun bir çalışma ortaya kondu, çok kapsamlı bir rapor hazırlandı. Kanuna da çok güçlü bir destek kondu. Şimdi yeni aşamada da aynı sürecin elbette devam etmesini bekliyoruz. Aynı uzlaşma ruhunun, bütün partilerden katkı sunularak yürüyen bir çalışmanın olması hepimizin beklentisi. Meclisimizin de ben bunu yapacağına gönülden inanıyorum."

(Bitti)